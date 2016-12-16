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Статья опубликована в № 4226 от 16.12.2016 под заголовком: Газпромбанк помог продать «Роснефть»

«Роснефтегаз» мог получить деньги за 19,5% «Роснефти» уже в четверг

Помогли Intesa Sanpaolo в организации финансирования сделки Газпромбанк и ВБРР
  • Алина Фадеева,
  • Виталий Петлевой,
  • Александра Прокопенко,
  • Дарья Борисяк
  • / Ведомости
Газпромбанк и ВБРР помогли продать 19,5% «Роснефти»
Газпромбанк и ВБРР помогли продать 19,5% «Роснефти»
Евгения Кузьмина / Ведомости

Хороша ложка к обеду. Сила предложения Glencore и катарского фонда заключалась в том, что они готовы были быстро заплатить», – заявил в четверг премьер Дмитрий Медведев, объясняя, почему пакет «Роснефти» был продан консорциуму Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) за 10,2 млрд евро (цитата по «Интерфаксу»). Деньги в бюджет должны поступить 15–20 декабря, говорил ранее представитель Минфина.

Glencore раскрывала, что 7,4 млрд евро консорциуму предоставят Intesa Sanpaolo и 4–5 банков, в том числе российских. Как выяснилось, среди этих российских банков – Газпромбанк и ВБРР. Об участии Газпромбанка «Ведомостям» рассказали два знакомых топ-менеджеров Газпромбанка и знакомый топ-менеджеров «Роснефти» и банка. Об участии ВБРР рассказал человек, который знает это от высокопоставленного чиновника. О том, что сделку финансируют эти два банка, слышал и знакомый топ-менеджеров «Роснефти».

Представители Glencore и Intesa отказались от комментариев, представители QIA и Газпромбанка не ответили на вопросы. Представитель ВБРР в четверг вечером не ответил на запрос. Представитель «Роснефти» от комментариев отказался.

Участники консорциума предоставят и собственное финансирование. QIA даст 2,5 млрд евро и Glencore 300 млн евро, сообщали «Роснефть» и Glencore. Трейдер также предоставил гарантии по кредиту максимум на 1,4 млрд евро, которые, в свою очередь, полностью захеджированы в российских банках, сообщала Glencore. Какие это банки, компании не раскрывали.

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