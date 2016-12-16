Самым доходным регионом «Лукойла» стал Каспий

Каспийские проекты «Лукойла» имеют одни из самых высоких налоговых льгот в России, говорится в обзоре «Атона» по итогам поездки аналитиков на месторождение им. Филановского. При цене нефти в $50 за 1 барр. и условиях налогообложения на 2017 г. EBITDA «Лукойла» на баррель нефти с этого месторождения в 3,2 раза выше, чем на зрелых месторождениях в Западной Сибири, которые не имеют налоговых льгот: $35,5 на 1 барр. против $11 на 1 барр., пишут эксперты «Атона»: «Это связано с более низкой ставкой НДПИ и нулевой экспортной пошлиной для каспийских проектов». «Каспий станет одним из основных источников прибыли «Лукойла», – добавляют аналитики БКС.

«Лукойл» – единственная среди крупных российских компаний, работающая на Каспии. У него восемь нефтегазовых проектов. В 2010 г. запущено месторождение им. Корчагина (добыча в 2015 г. – 1,6 млн т). В октябре «Лукойл» начал промышленную эксплуатацию месторождения им. Филановского. В 2022 г. планируется начать добычу на Ракушечном, в 2026 г. – на месторождении им. Ю. Кувыкина, в 2031 г. – на 170-м км, сообщает «Атон».

Место в добыче «Лукойл» – вторая в России по объему добычи нефти компания. В 2015 г. компания произвела 85,6 млн т нефти. В ближайшие два года будет добывать 84–85 млн т российской нефти, говорил недавно президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Пик добычи на Филановском в 6 млн т планируется к 2019 г. «Мы были в замешательстве, почему «Лукойл» не ориентирован на более быстрый рост. Компания говорит, что медленный рост позволит удержать полку добычи 5–7 лет вместо 2–3 лет при ускоренном сценарии», – пишут аналитики Renaissance Capital. В 2017 г. разработка месторождения им. Филановского даст 10% к EBITDA. Инвестиции в проект уже составили 150 млрд руб. Запасы Филановского – 129 млн т, одна скважина месторождения дает рекордные 3000 т в сутки, что эквивалентно 100 скважинам месторождений «Лукойл – Западная Сибирь», уточнил «Лукойл». Одно из преимуществ проекта – короткое транспортное плечо. Ключевой вопрос – как долго льготы для месторождения им. Филановского будут работать, отмечают эксперты Renaissance Capital. Есть риск, что их срок действия будет коротким. По оценкам аналитиков, проект может достичь IRR в 16,3% уже в 2018 г. (при цене Brent $50/барр.).