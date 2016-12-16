«Русгидро» заработает на продаже непрофильных активов

Под конец 2016 г. «Русгидро» закрыла две сделки по продаже своих непрофильных активов. В ноябре «Евросибэнерго» купила плотины Ангарского каскада ГЭС за 10,95 млрд руб., месяцем позже «Интер РАО» купила «ЭСК Башкортостана» за 4,1 млрд руб. От продажи башкирского энергосбыта эффект составил 3 млрд руб. дополнительной прибыли по МСФО. В четверг на телефонной конференции с аналитиками представитель компании сказал, что эффект от продажи ангарских плотин – 7 млрд руб.

«Русгидро» есть на что потратить деньги: на реконструкцию существующего оборудования электростанций и электросетей и строительство новых компании в 2017 г. понадобится 113,6 млрд руб. Всего на инвестпрограмму в 2016–2018 гг. потребуется 327,1 млрд руб., следует из отчета.

По итогам трех кварталов «Русгидро» показала отрицательный свободный денежный поток – 6,4 млрд руб. Но на счетах компании размещен 71 млрд руб. (чистый долг – 216,6 млрд руб.), говорится в ее презентации. При необходимости руководство может задействовать программу облигаций (всего на 170 млрд руб.), сказал аналитикам представитель компании.

В целом за январь – сентябрь 2016 г. «Русгидро» заработала 278,9 млрд руб., чистая прибыль – 37,4 млрд руб., что на 55,2% выше, чем в прошлом году. EBITDA – 70,4 млрд руб. Помогло увеличение выработки на ГЭС (на 28,4%). После двух маловодных лет увеличился приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада (оказался на 5% выше средних значений), приблизился к норме уровень воды в Сибири, выросла выработка на ГЭС юга России. За III квартал 2016 г. выработка ГЭС выросла на 14%, до этого два года подряд водность была аномально низкой, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.