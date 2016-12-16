CNPC может стать партнером «Газпром нефти»

«Газпром нефть» ведет переговоры c китайской CNPC об участии в разработке Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник и подтвердили «Ведомостям» два источника, близкие к разным сторонам переговоров. Представители «Газпром нефти» и CNPC это не комментируют.

Лицензией на Восточный участок владеет «Газпромнефть-Оренбург». Компания разрабатывает пять участков, но основные объемы добычи обеспечивает Восточный. Это одно из крупнейших месторождений в регионе с запасами по международным стандартам SPE-PRMS – 100 млн т нефтяного эквивалента (н. э.).

«Газпром нефть» и CNPC подписали трехлетний меморандум о взаимопонимании в нефтяной сфере в декабре 2015 г. Он предусматривает, в частности, взаимодействие в области разведки и добычи нефти на территории России, включая арктический шельф, Китая и третьих стран, а также переработку и сбыт нефти и нефтепродуктов.

Интерес взаимный, считают аналитики. Добыча в Китае падает уже несколько лет, страна продолжает экспансию за рубеж, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. А «Газпром нефти» нужны деньги: у нее высокая долговая нагрузка (1,8), компания под западными санкциями, а в 2016–2017 гг. у нее пик инвестпрограммы на уровне 360 млрд руб., говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов.

«Газпромнефть-Оренбург» – один из ключевых активов компании с ожидаемым ростом добычи. Цель «Газпромнефть-Оренбург» – к 2020 г. добывать 10 млн т н. э. в год. Добыча уже растет: с 600 000 т нефти в 2009 г. до 1,6 млн т в 2015 г., указывает Нестеров. В 2016 г. компания может получить около 2,3 млн т, оценивает он. По данным компании, за девять месяцев 2016 г. добыча углеводородов выросла на 5,1% до 3,5 млн т н. э. У Восточного участка сложная геология, запасы относятся к трудноизвлекаемым, проект затратный – так что иностранные инвестиции будут кстати, продолжает Нестеров. «Скорее всего «Газпром нефть» пошла по пути «Роснефти» в поиске альтернативного финансирования проектов», – не исключает Корнилов.

Доля CNPC в проекте может составить до 49%, допускает Корнилов. CNPC может проводить обменные операции с нефтью Восточного участка, считает директор Small Letters Виталий Крюков. За Восточным могут последовать новые совместные проекты, полагает он.