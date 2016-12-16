Японская Mitsui & Co интересуется группой «Русагро» Вадима Мошковича

Mitsui & Co собирается подписать меморандум о взаимопонимании с «Русагро», сообщило Reuters со ссылкой на японскую деловую газету Nikkei. По данным издания, соглашение будет подписано в ходе двухдневного визита президента Владимира Путина в Японию, начавшегося 15 декабря. Информацию о планах подписать меморандум «Ведомостям» подтвердил человек, знакомый с содержанием переговоров. Согласно меморандуму японская компания обязуется инвестировать в «Русагро» несколько миллиардов иен (соответствует нескольким сотням миллионов долларов), пишет Nikkei. Собеседник «Ведомостей» размер инвестиций обсуждать отказался, подчеркнув, что пока речь о конкретной сделке не идет.

Представитель «Русагро» отказался комментировать информацию о соглашении с Mitsui & Co. В Mitsui & Co на запрос не ответили.

После появления информации о возможной покупке Mitsui & Co доли в «Русагро» расписки последней в обед 15 декабря подорожали на Лондонской бирже почти на 5%, по итогам дня рост составил 3,46% до $13,45 за бумагу.

«Русагро» основана в конце 90-х гг. бизнесменом Вадимом Мошковичем, семья которого контролирует 70,7% компании. Сейчас это один из крупнейших агрохолдингов в России: по итогам 2015 г. номер один на рынке маргарина с долей 45%, номер два среди производителей свинины (6%), номер три по производству сахара (14%), ссылалась в годовом отчете группа на данные Масложирового союза, Национального союза свиноводов и «Союзсахара» соответственно. Выручка «Русагро», по собственным данным, за девять месяцев 2016 г. выросла на 10% год к году до 55,6 млрд руб., прибыль сократилась на 38% до 11,2 млрд руб. В апреле 2016 г. компания провела вторичное размещение бумаг на Лондонской фондовой бирже на $250 млн по цене $15 за бумагу – по такой же цене, как и IPO пять лет назад.