Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4226 от 16.12.2016 под заголовком: Непрочный долг

Инициатор банкротства «Юлмарта» может лишиться права быть его кредитором

Сбербанк требует признать недействительным переход долга ритейлера Олегу Морозову
Весной 2016 г. Костыгин переступил Морозову права требования к «Юлмарту» более чем на 240 млн руб., следует из материалов дела о банкротстве «Юлмарта»
Весной 2016 г. Костыгин переступил Морозову права требования к «Юлмарту» более чем на 240 млн руб., следует из материалов дела о банкротстве «Юлмарта»
Е. Егоров / Ведомости

Смольнинский районный суд в Петербурге 15 декабря наложил обеспечительные меры на предпринимателя Олега Морозова и запретил осуществлять права требования к НАО «Юлмарт». Это следует из ходатайства Сбербанка, поступившего в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Документ зачитала судья при рассмотрении иска о банкротстве «Юлмарта», инициированном Морозовым. Решение Смольнинского районного суда приложено к ходатайству, сообщил юрист Сбербанка в суде. На сайте этого суда решение еще не опубликовано. Морозов не смог его прокомментировать.

Обеспечительные меры наложены по делу, в котором Сбербанк требует признать недействительным договор цессии между совладельцем интернет-ритейлера «Юлмарт» Дмитрием Костыгиным (вместе с партнером Августом Мейером владеет 61% компании) и Морозовым. Представитель Сбербанка подтвердила оспаривание документа. Весной 2016 г. Костыгин переступил Морозову права требования к «Юлмарту» более чем на 240 млн руб., следует из материалов дела о банкротстве «Юлмарта». Сбербанк просит Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти приостановить процесс банкротства до решения Смольнинского райсуда.

О судебном процессе в Смольнинском суде «Юлмарту» стало известно только на заседании в арбитражном суде, уверяет старший управляющий партнер Pen & Paper Валерий Зинченко, представляющий «Юлмарт» в суде: «Представители Сбербанка не предоставили нам копии обращений и ходатайств».

Суд оставил это ходатайство Сбербанка без рассмотрения, но удовлетворил просьбу юриста «Юлмарта» и отложил дело в связи с переговорами Морозова и «Юлмарта» по реструктуризации кредитов и досрочному погашению. Следующее заседание в деле о банкротстве «Юлмарта» назначено на 19 января 2017 г.

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