Производитель «Рецептов бабушки Агафьи» начал строить сеть магазинов для всех своих брендов

Сейчас у «Первого решения» почти все магазины монобрендовые: 28 Natura Siberica, 26 Organic Shop, по одному магазину Planeta Organica и Agafia Shop

Российский производитель косметики и бытовой химии – компания «Первое решение» («Рецепты бабушки Агафьи», Planeta Organica, Organic shop и др.) открывает первые магазины, где будет продавать всю свою продукцию, сообщил «Ведомостям» гендиректор «Первого решения» Андрей Трубников. Площадь одного магазина – примерно 100 кв. м, уточнил представитель «Первого решения».

До конца года планируется открыть три магазина: два – в стрит-ритейле на пр-те Вернадского, 39, и ул. Маршала Бирюзова, 16, и один – в торговом центре «Оливье» в Одинцове, говорит представитель компании. Открытие всех трех магазинов подтверждается вывесками на магазинах по этим адресам. Сотрудник ТЦ «Оливье» сообщил корреспонденту «Ведомостей» как посетителю торгового центра, что магазин скоро должен открыться.

Сейчас у «Первого решения» 56 магазинов по России, по данным представителя компании; почти все они монобрендовые: 28 Natura Siberica, 26 Organic Shop, по одному магазину Planeta Organica и Agafia Shop. За рубежом работает около 10 собственных магазинов, добавил собеседник «Ведомостей».

В России крупнейшие сети по продаже парфюмерии и косметики – это «Магнит косметикс» (более 3000 магазинов), «Санги стиль» (865 магазинов), «Л’Этуаль» (833), «Рубль бум» (615), «Улыбка радуги» (405) и др. (данные Colliers International на середину 2016 г., за исключением данных «Магнита» на ноябрь 2016 г.). Лидерами российского рынка парфюмерии и косметики в 2015 г. по продажам являлись компании L’Oreal Russia (доля рынка – 9,7%), Avon Products (5,8%), «Концерн Калина» (5,7%; входит в Unilever), Swarzkopf & Henkel (4,8%), по данным Euromonitor International. «Первое решение» занимало около 0,6% рынка и находится по этому показателю в конце третьей десятки, по данным аналитиков.