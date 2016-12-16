AmRest заменит рестораны Pizza Hut на центры экспресс-обслуживания и доставки

Стоимость реконцепции Pizza Hut пока не подсчитана, так же как и количество ресторанов, которые будут переформатированы

Холдинг AmRest, который по франчайзингу развивает сети Pizza Hut и KFC, рассматривает возможность переформатирования петербургских ресторанов Pizza Hut в центры экспресс-обслуживания и доставки, рассказал Владислав Иванов, гендиректор AmRest в России. По его словам, ресторанам становится все труднее бороться за клиентов, так как в Петербурге в последнее время открылось очень много ресторанов. До ноября все росло, но ноябрь и декабрь оказались ужасными, все замерло, говорит Иванов. Стоимость реконцепции Pizza Hut пока не подсчитана, так же как и количество ресторанов, которые будут переформатированы, добавляет он.

В 2017 г. AmRest откроет в России 30 новых ресторанов KFC. По данным сайта, в Петербурге у AmRest 62 ресторана KFC, семь ресторанов Pizza Hut и одна Pizza Hut Delivery. Еще три KFC и две Pizza Hut готовятся к открытию. Компания заинтересована также в развитии на АЗС – на заправках Shell в Петербурге успешно работают ужа два KFC, это перспективное направление, говорит Иванов. Представитель Shell вчера не смог прокомментировать возможность расширения сотрудничества.

Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков оценивает стоимость реконцепции примерно в 1–2 млн руб. на одну точку. Для экспресс-обслуживания и доставки нужны площади вдвое меньше, чем для обычных ресторанов, поэтому проще открыть новые, считает он.

Доставка пиццы пользуется спросом даже в кризис, это дешевле, чем посетить пиццерию, рынок доставки в этом году вырос примерно на 10%, оценивает он. Развитие на заправках также перспективно – доходы общепита там не падают и даже растут, иногда доход от общепита оказывается даже выше, чем у самой заправки, отмечает эксперт.

Число заведений общественного питания в Петербурге в этом году выросло почти на 3% до 5295 точек, открылось 270 ресторанов, а закрылось 126, говорит руководитель направления торговой недвижимости ГК «Бестъ» Станислав Ступников.

По данным Петростата, оборот общественного питания за девять месяцев 2016 г. составил 47,5 млрд руб., на 8% больше, чем в прошлом году.