Первая мебельная фабрика планирует начать экспорт кухонь в страны Европы и СНГ

ООО «Первая мебельная фабрика – Ално», выпускающее кухни и корпусную мебель, планирует начать экспорт продукции в страны Европы и СНГ, рассказал гендиректор и совладелец компании Александр Шестаков. По его словам, компания планирует поставлять продукции за рубеж на 1 млрд руб. в год. Компания ведет уже переговоры с партнерами в Англии, а в январе будет участвовать в выставке в Германии, добавляет Шестаков.

В 2015 г. Шестаков и немецкий производитель мебели Alno зарегистрировали компанию Первая мебельная фабрика «Ално», в которой Шестакову принадлежит 51% долей, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». Партнеры перевезли мощности завода кухонной мебели Piatti («дочка» Alno) из Швейцарии в Петербург. Общий объем инвестиций в проект составил около 50 млн евро, это были средства учредителей, говорил раньше Шестаков. Фабрика площадью 50 000 кв. м может производить до 50 000 кухонь в год, следует из сообщения компании. Средняя стоимость кухни - около 100 000 руб., добавляет Шестаков. Компания продает продукцию через собственную и дилерскую сеть, а также участвует в госзаказе и оснащает гостиницы, офисы и др.

Загрузка завода сейчас около 15%, но надо учитывать, что все еще идет монтаж оборудования, который должен закончится в I квартале 2017 г., говорит Шестаков. По его словам, при запуске завода возникли проблемы с электрическими мощностями, компания не может получить необходимый объем. Реконструкция завода привела к задержкам по заказам, но теперь их нет, признается Шестаков.

Прогнозируемая выручка Первой мебельной фабрики «Ално» на 2016 г. - около 1,3 млрд руб., оценивает Шестаков. На 2018 г. оборот компании должен составить около 5 млрд руб., из них 1 млрд руб. должен приходиться на заказы по изготовлению индивидуальной мебели для гостиниц и офисов, следует из сообщения компании. К примеру, компания заканчивает оснащение отеля Hilton, который должен открыться в выстовочном комлпексе «Экспофорум» в пос. Шушары, добавляет Шестаков.

Средняя рентабельность компании составляет около 5%, цены на мебель держатся на минимальном уровне, говорит Шестаков. До санкции и кризиса импорт на рынке продажи мебели занимал около 55%, теперь этот показатель снизился до 35-37%. Основной рост российских компаний связан с вытеснением западных компаний с отечественного рынка, добавляет он.

Закупки фурнитуры происходят через систему Alno, что позволяет значительно снизить себестоимость конечной продукции, продолжает он. По его словам, у компании есть валютная составляющая в закупке фурнитуры, экспорт поможет улучшить экономику всего проекта.