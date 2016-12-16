Владелец Bosco получил право полностью выкупить торговый дом ГУМ

Группа компаний «Восток и Запад», которую контролирует Михаил Куснирович, нарастила долю в «Торговом Доме ГУМ» на 10,18 процентных пункта до 97,34%, следует из сообщения ТД ГУМ. Накануне в уставном капитале ТД ГУМ прекратило участвовать ЗАО «ТрансНед Групп». Учредители последней - Светлана Ашастова и Алексей Борисов, по данным ЕГРЮЛ. Представитель ТД ГУМ не смог оперативно прокомментировать это.

Теперь «Восток и Запад» получил право принудительно выкупа акций у миноритариев ТД ГУМ - такое право получает тот, кто приобрел более 95% ПАО, по закону «Об акционерных обществах», отмечает исполнительный директор компании Heads Consulting Никита Куликов.

Как правило, такой выкуп делается с одной простой целью - облегчить управление компанией и ее активами, поясняет он. Во-первых, для принятия ряда решений необходимо проводить общее собрание акционеров, а в если в руках миноритариев сконцентрировано менее 5% акций, по сути никакого влияния на сами решения они оказать не могут, это делает собрания по сути формальными, рассуждает Куликов. Во-вторых, снимаются риски, связанные с попытками миноритариев оспорить решение о совершении крупных сделок в том числе и в судебном порядке, говорит он. «После выкупа акций у миноритариев, у основного акционера или акционеров появляется больше свободы в принятии решений», - заключает он.

У Куснировича, согласно сообщению ГК «Восток и Запад» - 80,1% в уставном капитале группы; она связана с Bosco di Ciliegi, одним из крупнейших игроков рынка товаров люкс в России. Ее розничная сеть группы насчитывает около 200 монобрендовых бутиков (Alberta Ferretti, Antonio Marras, Armani Collezioni, Corneliani, Emporio Armani, Ermanno Scervino, Ermenegildo Zegna, Etro, Gucci, Hugo Boss, ISAIA, Jil Sander, La Perla, Max Mara, Moschino, Paul Smith и др.), а также магазины часов и ювелирных украшений. «ТД ГУМ» находится в аренде у группы до 2059 г.