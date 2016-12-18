«Полюс» может провести размещение в Москве и Лондоне

«Полюс» готов предложить новые акции широкому кругу инвесторов
Andrey Rudakov / Bloomberg
В пятницу совет директоров «Полюса» решил провести допэмиссию на 13% увеличенного капитала (28,6 млн акций) по открытой подписке. Об этом сообщила компания. Акционеры «Полюса» еще в сентябре разрешили самостоятельно принимать решения об увеличении капитала на такую долю. Когда «Полюс» планирует разместить акции, представитель компании не говорит. Принятое решение позволяет «Полюсу» разместить акции в течение года – решение о сроках, точном размере пакета для продажи и площадке будет принято позже, уточнил источник, близкий к «Полюсу».