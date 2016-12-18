«Роснефть» отказалась от льгот

«Роснефть», Минэнерго и Роснедра заключили мировое соглашение по спору о льготах по экспортной пошлине для Верхнечонского месторождения, следует из определения Верховного суда. Соглашение заключено по инициативе «Роснефти», знают два человека, близких к разным сторонам. Один из них говорит, что «Роснефть» отказалась от получения льгот. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. Роснедра устраивает решение суда, сказал представитель Минприроды. Представитель Минэнерго отказался от комментариев. Представитель Минфина не ответил на запрос.

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