Китаю не хватает труб для российской нефти

Китай не сможет с 2018 г. принять дополнительное сырье «Роснефти»
TASS
Китай предупредил «Транснефть», что не сможет с 2018 г. принять дополнительную нефть по отводу от ВСТО Сковородино – Мохэ – Дацин, рассказал в интервью «России 24» президент монополии Николай Токарев: «Наши китайские партнеры нас опять предупреждают, что и в 2018 г. они не смогут принять эти объемы в силу того, что у них изменилось природное законодательство, повышены требования, какие-то стандарты, в общем, масса причин, по которым они не смогут своевременно построить на своей стороне адекватные мощности». Китаю выгоднее получать российскую нефть через порт Козьмино, отметил Токарев.