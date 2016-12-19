Petropavlovsk не будет объединяться с компаниями Бажаева и Вексельберга

Petropavlovsk не будет объединяться ни с «Золотом Камчатки», ни с «Амур золотом»

В апреле этого года две компании Мусы Бажаева – Alliance Mining Group и Lexor – предложили Petropavlovsk объединить активы с подконтрольной им дальневосточным «Амур золотом». Сделка оценивалась в $144 млн с учетом долга «Амур золота» в $16 млн. В июне к переговорам об объединении присоединилась «Ренова» Виктора Вексельберга, которая предложила Petropavlovsk выкупить у него «Золото Камчатки» (условия не раскрывались).