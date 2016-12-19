Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: Чем дороже – тем премиальнее

Nielsen: российский потребитель считает премиальным дорогой товар

А не качественный, как во всем мире
Качество для российских потребителей второстепенно: 57% причисляют к премиум-товарам те, что сделаны из высококачественных материалов или ингредиентов
Качество для российских потребителей второстепенно: 57% причисляют к премиум-товарам те, что сделаны из высококачественных материалов или ингредиентов
Е. Разумный / Ведомости

В России 68% потребителей заявили, что покупают премиальные товары, в мире таких 85%, говорится в новом исследовании компании Nielsen. Аналитики исследовали, как потребители 63 стран мира относятся к премиальным товарам. Всего в опросе участвовало более 30 000 интернет-пользователей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки.

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