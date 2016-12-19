Инвестпрограмма «Газпрома» не дотянула до триллиона

Компании предстоят большие стройки, но инвестпрограмма на 2017 год вырастет лишь на 6,8%

Объем инвестиционной программы «Газпрома» в 2017 г. составит 910,67 млрд руб. Совет директоров компании утвердил инвестпрограмму, бюджет и программу сокращения затрат на будущий год, говорится в сообщении концерна.

Инвестпрограмма на 2016 г. сначала была утверждена в объеме 842 млрд руб., затем в октябре концерн увеличил ее до 853 млрд руб. Прежде «Газпром» традиционно увеличивал размер инвестпрограммы по итогам первого полугодия до 1 трлн руб.

В 2017 г. на проекты капитального строительства компания планирует направить 625,455 млрд руб., долгосрочные финансовые вложения — 285,09 млрд руб., приобретение внеоборотных активов — 125 млн руб.

Рост инвестпрограммы не стал сюрпризом для аналитиков - «Газпрому» предстоят большие стройки. Из-за проектов «Северный поток – 2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири» инвестпрограмма по группе компаний может вырасти до 1,55–1,6 трлн руб., прогнозировал аналитик Renaissance Capital Ильдар Давлетшин.

Основной прирост, скорее всего, связан с увеличением затрат на финансирование «Силы Сибири» и разработку Чаяндинского месторождения и c началом строительства «Турецкого потока», полагает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов.

В 2016 г. «Газпром» испытывал сложности с инвестпрограммой, говорил зампред правления Валерий Голубев. Год был тяжелым для компании из-за снижения цен на газ, отмечает Корнилов. В итоге выручка группы «Газпром» в долларовом выражении может в 2016 г. снизиться более чем на 10%, сказал зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов в интервью журналу «Газпром». Снижение EBITDA по отношению к 2015 г. в долларовом выражении может превысить 30%, а в рублевом – более 25%, добавил он. «По итогам 2016 г. с учетом потребностей в финансировании инвестиционной программы и ухудшения ситуации на рынках энергоносителей свободный денежный поток будет существенно ниже уровня предыдущих лет», - сказал Круглов.

В 2017 г. ситуация с финансовыми результатами будет лучше из-за восстановления цен на нефть, к которым цены на газ в долгосрочных контрактах «Газпрома» привязаны с лагом в 6-9 месяцев, ожидает аналитик «Атона». С масштабной инвестпрограммой компания справится, учитывая ее способность эффективно занимать по низким ставкам на международных рынках, считает Корнилов. В ноябре «Газпром» разместил выпуски еврооблигаций на 1 млрд евро и 500 млн швейцарских франков.

В 2017 г. концерн планирует занять 288,26 млрд руб. - на 53,5% больше объема внешних заимствований в 2016 г. Финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита, говорится в сообщении компании. «$4,6 млрд по текущему курсу выглядит вполне адекватно, с учетом того что это максимальный объем, который будет частично использован для рефинансирования, а также планов компании по капзатратам, погашению долга и ожидаемой цены нефти в $50/барр.», - оценивает Корнилов.

«Газпром» планирует сократить затраты в 2017 г. за счет программы оптимизации на 12,24 млрд руб., сообщила компания.