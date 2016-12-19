ТЭК

Облигации «Роснефти» на 600 млрд рублей можно заложить в ЦБ

Банк России включил десятилетние облигации компании в ломбардный список
Главный исполнительный директор «Роснефти» и глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Главный исполнительный директор «Роснефти» и глава ЦБ Эльвира Набиуллина
ТАСС

Банк России включил десятилетние облигации «Роснефти», размещенные в декабре 2016 г., в ломбардный список, сообщил ЦБ. Это позволяет привлекать рефинансирование в ЦБ в рамках сделок репо под залог облигаций.

Речь идет о выпуске на 600 млрд руб., который «Роснефть» разместила 7 декабря. Ставка первого купона облигаций составит 10,1% годовых, ставка последующих равна ключевой ставке ЦБ + 0,1%. По выпуску предусмотрена пятилетняя оферта. Кто их выкупил, не сообщалось. «Газпромбанк» мог выкупить бумаги максимум на 173 млрд руб.

Силуанов пообещал постепенную конвертацию средств от продажи акций «Роснефти»

«Роснефть» привлекала деньги на финансирование зарубежных проектов и рефинансирование долга, объясняла компания. До конца года ей нужно погасить $3,8 млрд. На следующий день после размещения облигаций «Роснефть» выделила десятилетние беспроцентные займы шести «дочкам»: «РН-Юганскнефтегаз», «РН – Северная нефть», «РН-аэро», «РН-бункер», «РН-Краснодарнефтегаз» и «РН-Пурнефтегаз».

«Роснефть» уже размещала облигации, которые ее «дочки» передавали в коммерческие банки, которые потом заложили эти бумаги по схеме репо в ЦБ. Это было в декабре 2014 г., тогда «Роснефть» в сжатые сроки разместила облигации на 625 млр руб. Сейчас компания может использовать ту же схему, говорил «Ведомостям» аналитик ING Егор Федоров.

«Роснефть» отказалась от намерения вернуть часть уплаченной в 2011–2013 гг. экспортной пошлины на нефть Верхнечонского месторождения
«Роснефть» отказалась от льгот
«Роснефть», Минэнерго и Роснедра решили миром спор о льготной экспортной пошлине для Верхнечонского месторождения

У «Роснефти» есть валюта на счетах — на конец III квартала $20 млрд. Но компании нужны деньги не только на выплату долга, но и на сделки: «Роснефть» планирует купить доли в Essar oil (владеет крупным НПЗ в Индии) за $3,5-3,8 млрд, недавно купила 30% у Eni в газовом блоке Шорук за $2,8 млрд.

По мнению аналитиков, рубли могли понадобиться и для расчетов с бюджетом по сделке о продаже 19,5% компании.

7 декабря «Роснефтегаз» заключил соглашение о продаже 19,5% «Роснефти» консорциуму, куда вошли Glencore и Катарский инвестиционный фонд, сумма сделки составила 10,2 млрд евро. Еще 18,4 млрд руб Роснефтегаз» должен был перечислить в бюджет в виде дивидендов. Президент Владимир Путин просил главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина не допустить скачка курса при конвертации валюты в рубли.

«Роснефтегаз» получил деньги от продажи 19,5% «Роснефти»

В пятницу Минфин сообщил, что средства в полном объеме (710,8 млрд руб.) поступили в Казначейство. Для этого не пришлось конвертировать всю сумму валютных поступлений - как и планировалось, были задействованы другие рублевые ресурсы, сказал министр финансов Силуанов (цитата по «Интерфаксу»). Валютная часть поступлений будет конвертирована в рубли постепенно, добавил он.

У «Роснефти» были рубли на счетах — но не более половины необходимой суммы, говорил «Ведомостям» знакомый топ-менеджера «Газпромбанка» (по словам источников, банк — один из кредиторов покупателей акций «Роснефти»). «Роснефтегаз» мог продать валюту «Роснефти», а компания – докупить рубли на рынке, предполагал собеседник «Ведомостей».

В совет директоров «Башнефти» вошли восемь представителей «Роснефти»

Вряд ли «Роснефтегаз» будет продавать валюту на рынке, скорее возможна внутрикорпоративная сделка с «Роснефтью»: валюта будет передана «Роснефти» для расчетов по долгам и зарубежных покупок, а 600 млрд руб., которые компания недавно привлекла, - «Роснефтегазу» для выплаты в бюджет, объясняла «Ведомостям» Наталия Орлова из Альфа-банка.

Комментарий представителя «Роснефти» пока получить не удалось.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике