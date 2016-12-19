Облигации «Роснефти» на 600 млрд рублей можно заложить в ЦБ

Банк России включил десятилетние облигации «Роснефти», размещенные в декабре 2016 г., в ломбардный список, сообщил ЦБ. Это позволяет привлекать рефинансирование в ЦБ в рамках сделок репо под залог облигаций.

Речь идет о выпуске на 600 млрд руб., который «Роснефть» разместила 7 декабря. Ставка первого купона облигаций составит 10,1% годовых, ставка последующих равна ключевой ставке ЦБ + 0,1%. По выпуску предусмотрена пятилетняя оферта. Кто их выкупил, не сообщалось. «Газпромбанк» мог выкупить бумаги максимум на 173 млрд руб.

«Роснефть» привлекала деньги на финансирование зарубежных проектов и рефинансирование долга, объясняла компания. До конца года ей нужно погасить $3,8 млрд. На следующий день после размещения облигаций «Роснефть» выделила десятилетние беспроцентные займы шести «дочкам»: «РН-Юганскнефтегаз», «РН – Северная нефть», «РН-аэро», «РН-бункер», «РН-Краснодарнефтегаз» и «РН-Пурнефтегаз».

«Роснефть» уже размещала облигации, которые ее «дочки» передавали в коммерческие банки, которые потом заложили эти бумаги по схеме репо в ЦБ. Это было в декабре 2014 г., тогда «Роснефть» в сжатые сроки разместила облигации на 625 млр руб. Сейчас компания может использовать ту же схему, говорил «Ведомостям» аналитик ING Егор Федоров.

У «Роснефти» есть валюта на счетах — на конец III квартала $20 млрд. Но компании нужны деньги не только на выплату долга, но и на сделки: «Роснефть» планирует купить доли в Essar oil (владеет крупным НПЗ в Индии) за $3,5-3,8 млрд, недавно купила 30% у Eni в газовом блоке Шорук за $2,8 млрд.

По мнению аналитиков, рубли могли понадобиться и для расчетов с бюджетом по сделке о продаже 19,5% компании.

7 декабря «Роснефтегаз» заключил соглашение о продаже 19,5% «Роснефти» консорциуму, куда вошли Glencore и Катарский инвестиционный фонд, сумма сделки составила 10,2 млрд евро. Еще 18,4 млрд руб Роснефтегаз» должен был перечислить в бюджет в виде дивидендов. Президент Владимир Путин просил главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина не допустить скачка курса при конвертации валюты в рубли.

В пятницу Минфин сообщил, что средства в полном объеме (710,8 млрд руб.) поступили в Казначейство. Для этого не пришлось конвертировать всю сумму валютных поступлений - как и планировалось, были задействованы другие рублевые ресурсы, сказал министр финансов Силуанов (цитата по «Интерфаксу»). Валютная часть поступлений будет конвертирована в рубли постепенно, добавил он.

У «Роснефти» были рубли на счетах — но не более половины необходимой суммы, говорил «Ведомостям» знакомый топ-менеджера «Газпромбанка» (по словам источников, банк — один из кредиторов покупателей акций «Роснефти»). «Роснефтегаз» мог продать валюту «Роснефти», а компания – докупить рубли на рынке, предполагал собеседник «Ведомостей».

Вряд ли «Роснефтегаз» будет продавать валюту на рынке, скорее возможна внутрикорпоративная сделка с «Роснефтью»: валюта будет передана «Роснефти» для расчетов по долгам и зарубежных покупок, а 600 млрд руб., которые компания недавно привлекла, - «Роснефтегазу» для выплаты в бюджет, объясняла «Ведомостям» Наталия Орлова из Альфа-банка.

Комментарий представителя «Роснефти» пока получить не удалось.