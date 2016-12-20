LetterOne Михаила Фридмана и партнеров вложит до $3 млрд в ритейл

Михаил Фридман хочет зажечь новые звезды на мировом небосклоне ритейла
Евгений Разумный / Ведомости
Инвестиционная группа LetterOne (L1) сообщила о создании подразделения для инвестиций в ритейл за пределами России – L1 Retail. Компания намерена вложить до $3 млрд в небольшое число проектов, которые «потенциально могут стать лидерами в своих сегментах и на своих рынках», отмечается в сообщении группы. В частности, для L1 интерес представляют розничные компании, работающие в формате «у дома», а также магазины товаров для красоты и здоровья. Какие это конкретно активы и в какие сроки будут сделаны инвестиции, представитель L1 не уточнил.