LetterOne Михаила Фридмана и партнеров вложит до $3 млрд в ритейл

Инвестиционная группа LetterOne (L1) сообщила о создании подразделения для инвестиций в ритейл за пределами России – L1 Retail. Компания намерена вложить до $3 млрд в небольшое число проектов, которые «потенциально могут стать лидерами в своих сегментах и на своих рынках», отмечается в сообщении группы. В частности, для L1 интерес представляют розничные компании, работающие в формате «у дома», а также магазины товаров для красоты и здоровья. Какие это конкретно активы и в какие сроки будут сделаны инвестиции, представитель L1 не уточнил.

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