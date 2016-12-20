Транспорт

Авиакомпании должны россиянам 106 млн евро

На такие компенсации можно претендовать за задержку и отмену рейсов в Европу
Срок давности заявки на возмещение колеблется от 3 до 6 лет в зависимости от национального законодательства
Срок давности заявки на возмещение колеблется от 3 до 6 лет в зависимости от национального законодательства
М. Стулов / Ведомости

По данным международного сервиса Airhelp, с 2013 по август 2016 г. 2 936 рейса из европейских аэропортов в Россию и СНГ были отмены или задержаны более, чем на 3 часа, сообщила пресс-служба сервиса. Рейсы подпадают под закон ЕС 261, согласно которому пассажиру полагается компенсация от 250 до 600 евро. От этих задержек/отмен пострадали 316 112 человек, которые потенциально могут претендовать на компенсации в сумме 132,5 млн евро. Примерно 80% этих рейсов пришлась на Россию, то есть россияне и летевшие в/из России иностранцы могли бы претендовать на 106 млн евро компенсаций, уточнила представитель Airhelp. Внутрироссийские рейсы под действие европейского законодательства не подпадают, ими компания не занимается.

Максимальную оценку в пять звезд получила только Emirates
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Срок давности заявки на возмещение колеблется от 3 до 6 лет в зависимости от национального законодательства. Чаще всего задерживали или отменяли рейсы по прилету в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга за эти три года «Трансаэро» (до остановки в октябре 2015 г.), Lufthansa, «Уральские Авиалинии», Austrian Airlines, British Airways и Air France, сообщает Airhelp.

С 2013 г. (запуск ресурса) Airhelp обработал 742 заявки на компенсации по рейсам из/в Россию, 247 из них авиакомпании одобрили и выплатили пассажирам в сумме 149 625 евро. Остальные заявки находятся в обработке у авиакомпаний, часть уже одобрена и по ним ожидаются выплаты, по части поданы иски к перевозчикам, по части разбирательства не были доведены до конца из-за неоднозначной судебной практики в России, сообщает пресс-служба Airhelp. Ресурс за свои услуги взимает комиссии в 25% от полученной компенсации, пассажиры зачастую не располагают временем и опытом, чтобы заняться возмещением лично, сообщает пресс-служба. Под компенсацию не попадают случаи терактов, забастовок и непогоды, хотя недавно Air France приняла заявки на компенсации за то, что сотрудники авиакомпании бастовали.

Российский рынок авиаперевозок выходит из кризиса

Airhelp с начала работы помог 1,2 млн пассажирам во всем мире получить компенсации на общую сумму 24 млн евро, сообщает компания. В 2016 г. 9,13 млн пассажиров в мире могут претендовать на компенсацию, а с 2011 г. мировой рынок компенсаций достиг 18 млрд евро, из них 2,6 млрд евро приходятся на европейские направления, оценивает Airhelp.

Airhelp совместно со Skytrax также составил рейтинг мировых авиакомпаний по итогам летнего сезона 2016г., где перевозчики оценивались по трем критериям: уровень сервиса на борту, пунктуальность, время обработки заявок и время на компенсацию. Первое место в рейтинге заняла Qatar Airways, из российских перевозчиков в рейтинг вошел только «Аэрофлот» - он занял 57 строчку, получив за сервис и пунктуальность высокие 8 и 8,7 баллов соответственно (из 10 возможных), но очень низкую оценку за время компенсаций - 2,5.

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Максимальную оценку в пять звезд в общем рейтинге, а также в категории полетов длительностью 3-7 часов получила авиакомпания Emirates. Аналитики «Авиапорта» приняли во внимание, что всеми авиакомпаниями совершались полеты разной длительности (до 3 часов, 3-7 часов, свыше 7 часов), уточнив, что набор услуг сильно зависит от протяженности маршрута. В России Emirates выполняет перелеты из "Домодедово" и "Пулково". В 2015 г. услугами авиакомпании воспользовались 51,9 млн человек во всем мире (здесь и далее данные «Авиапорта»)
Paul Thomas / Bloomberg
Максимальную оценку в пять звезд в общем рейтинге, а также в категории полетов длительностью 3-7 часов получила авиакомпания Emirates. Аналитики «Авиапорта» приняли во внимание, что всеми авиакомпаниями совершались полеты разной длительности (до 3 часов, 3-7 часов, свыше 7 часов), уточнив, что набор услуг сильно зависит от протяженности маршрута. В России Emirates выполняет перелеты из "Домодедово" и "Пулково". В 2015 г. услугами авиакомпании воспользовались 51,9 млн человек во всем мире (здесь и далее данные «Авиапорта»)
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Четыре с половиной звезды по оценке «Авиапорта» получила Turkish Airlines. Авиакомпания осуществляет перевозки из 10 российских городов. Turkish Airlines стала лидером рейтинга в сегменте перелетов более 7 часов, получив в нем 5 звезд. Пассажиропоток в 2015 г. – 61,2 млн человек
Grgo Jelavic / FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Четыре с половиной звезды по оценке «Авиапорта» получила Turkish Airlines. Авиакомпания осуществляет перевозки из 10 российских городов. Turkish Airlines стала лидером рейтинга в сегменте перелетов более 7 часов, получив в нем 5 звезд. Пассажиропоток в 2015 г. – 61,2 млн человек
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«Аэрофлоту» – единственному из российских перевозчиков – присвоено 4 звезды в общем рейтинге. При этом компания лидирует в категории перелетов до трех часов, набрав 3,5 звезды. «Аэрофлот» выполняет рейсы из 45 российских городов. Пассажиропоток компании в 2015 г. – 26 млн человек
Сергей Портер / Ведомости
«Аэрофлоту» – единственному из российских перевозчиков – присвоено 4 звезды в общем рейтинге. При этом компания лидирует в категории перелетов до трех часов, набрав 3,5 звезды. «Аэрофлот» выполняет рейсы из 45 российских городов. Пассажиропоток компании в 2015 г. – 26 млн человек
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Также 4 звезды получил французский авиаперевозчик Air France, осуществляющий в России перелеты из "Шереметьево" и "Пулково". Еще десяток рейсов из России компания выполняет в партнерстве с «Аэрофлотом», уточнили в «Авиапорте»
air france
Также 4 звезды получил французский авиаперевозчик Air France, осуществляющий в России перелеты из "Шереметьево" и "Пулково". Еще десяток рейсов из России компания выполняет в партнерстве с «Аэрофлотом», уточнили в «Авиапорте»
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Четыре звезды и у «сестринской» с Air France KLM. Основные направления из России у обеих компаний идентичны. В 2015 г. услугами концерна Air France – KLM воспользовались 89,8 млн человек во всем мире
EPA / VALERIE KUYPERS / ВОСТОК ФОТО
Четыре звезды и у «сестринской» с Air France KLM. Основные направления из России у обеих компаний идентичны. В 2015 г. услугами концерна Air France – KLM воспользовались 89,8 млн человек во всем мире
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Четырех звезд удостоился и германский авиаперевозчик Lufthansa, осуществляющий перевозки пассажиров из «Домодедово» и «Пулково», а также из других городов по партнерским программам
URSULA DUEREN / EPA / ВОСТОК ФОТО
Четырех звезд удостоился и германский авиаперевозчик Lufthansa, осуществляющий перевозки пассажиров из «Домодедово» и «Пулково», а также из других городов по партнерским программам
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Три с половиной звезды - у S7. Маршрутная сеть авиаперевозчика только в России - 67 городов, базовые аэропорты - "Домодедово" и "Толмачёво". В 2015 г. компания перевезла 10,6 млн пассажиров
Александр Кряжев / РИА Новости
Три с половиной звезды - у S7. Маршрутная сеть авиаперевозчика только в России - 67 городов, базовые аэропорты - "Домодедово" и "Толмачёво". В 2015 г. компания перевезла 10,6 млн пассажиров
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