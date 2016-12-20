Авиакомпании должны россиянам 106 млн евро

Срок давности заявки на возмещение колеблется от 3 до 6 лет в зависимости от национального законодательства

На такие компенсации можно претендовать за задержку и отмену рейсов в Европу

По данным международного сервиса Airhelp, с 2013 по август 2016 г. 2 936 рейса из европейских аэропортов в Россию и СНГ были отмены или задержаны более, чем на 3 часа, сообщила пресс-служба сервиса. Рейсы подпадают под закон ЕС 261, согласно которому пассажиру полагается компенсация от 250 до 600 евро. От этих задержек/отмен пострадали 316 112 человек, которые потенциально могут претендовать на компенсации в сумме 132,5 млн евро. Примерно 80% этих рейсов пришлась на Россию, то есть россияне и летевшие в/из России иностранцы могли бы претендовать на 106 млн евро компенсаций, уточнила представитель Airhelp. Внутрироссийские рейсы под действие европейского законодательства не подпадают, ими компания не занимается.

Срок давности заявки на возмещение колеблется от 3 до 6 лет в зависимости от национального законодательства. Чаще всего задерживали или отменяли рейсы по прилету в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга за эти три года «Трансаэро» (до остановки в октябре 2015 г.), Lufthansa, «Уральские Авиалинии», Austrian Airlines, British Airways и Air France, сообщает Airhelp.

С 2013 г. (запуск ресурса) Airhelp обработал 742 заявки на компенсации по рейсам из/в Россию, 247 из них авиакомпании одобрили и выплатили пассажирам в сумме 149 625 евро. Остальные заявки находятся в обработке у авиакомпаний, часть уже одобрена и по ним ожидаются выплаты, по части поданы иски к перевозчикам, по части разбирательства не были доведены до конца из-за неоднозначной судебной практики в России, сообщает пресс-служба Airhelp. Ресурс за свои услуги взимает комиссии в 25% от полученной компенсации, пассажиры зачастую не располагают временем и опытом, чтобы заняться возмещением лично, сообщает пресс-служба. Под компенсацию не попадают случаи терактов, забастовок и непогоды, хотя недавно Air France приняла заявки на компенсации за то, что сотрудники авиакомпании бастовали.

Airhelp с начала работы помог 1,2 млн пассажирам во всем мире получить компенсации на общую сумму 24 млн евро, сообщает компания. В 2016 г. 9,13 млн пассажиров в мире могут претендовать на компенсацию, а с 2011 г. мировой рынок компенсаций достиг 18 млрд евро, из них 2,6 млрд евро приходятся на европейские направления, оценивает Airhelp.

Airhelp совместно со Skytrax также составил рейтинг мировых авиакомпаний по итогам летнего сезона 2016г., где перевозчики оценивались по трем критериям: уровень сервиса на борту, пунктуальность, время обработки заявок и время на компенсацию. Первое место в рейтинге заняла Qatar Airways, из российских перевозчиков в рейтинг вошел только «Аэрофлот» - он занял 57 строчку, получив за сервис и пунктуальность высокие 8 и 8,7 баллов соответственно (из 10 возможных), но очень низкую оценку за время компенсаций - 2,5.