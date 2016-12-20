Schneider Electric покинет Урал

«Наш план - продолжать инвестировать», - рассказывал два года назад «Ведомостям» тогдашний президент Schneider Electric по России и СНГ Жан-Луи Стази. Но инвестиции - это не только покупка предприятий, объяснял он, у компании есть опыт строительства заводов с нуля в России, а также создания совместных предприятий. «Мы очень внимательно слушаем, что говорят нам сами регионы и власти, чтобы скорректировать свои планы», - отмечал он.

По одному из предприятий компании, заводу «Шнайдер электрик Урал» в Екатеринбурге, планы уже скорректированы. В середине 2017 г. он прекратит свою работу, сообщила Schneider Electric. До этого времени завод продолжит работать и выполнять заказы, а затем большая часть производственных линий будет перенесена на другие площадки Schneider Electric в России. Всего на предприятии работают 103 человека, они проинформированы о планах компании, и в ближайшее время им будут предложены места на других рабочих площадках Schneider Electric.

Schneider Electric — один из крупнейших мировых производителей электрооборудования. В России компания имеет представительства в 35 городах, численность персонала - около 12 000 сотрудников. Россия для Schneider Electric — четвертый рынок в мире, который дает компании примерно 5% оборота. В России Schneider Electric принадлежит шесть заводов, помимо «Шнайдер электрик Урал», это предприятия в Ленинградской области, Марий Эл, Самаре и Подмосковье. Заводы компании занимаются производством электротехнического оборудования, в том числе для сетевых компаний.

Других сокращений компания не планирует, сказал «Ведомостям» представитель Schneider Electric. Компания продолжает инвестировать в модернизацию имеющихся заводов в России и запуск производства новых типов продукции на имеющихся пяти производственных площадках, добавил он.

Но инвестиции в сетевом комплексе снижаются с 2011 г. и в 2016 г. будут в номинальных ценах на 27% ниже (в реальных — на 40% ниже), посчитала руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Поэтому снижение спроса на электросетевое оборудование действительно наблюдается и в среднесрочной перспективе не ожидается его значительного роста, отмечает она. Инвестпрограммы сетевых компаний выглядят перспективнее, чем у генерации, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. У производителей энергии заканчивается программа ДПМ, а инвестции сетей заложены в тарифе, говорит он.

В течение 2016 г. Schneider Electric активно вела переговоры о расширении и запуске новых мощностей в России. С Объединенной приборостроительной компанией Schneider Electric ведет переговоры о размещении производства промышленного электротехнического производства на предприятиях Тамбовского НПО. Производство планируется на уровне 2-2,5 млрд руб. Организовать производство электротехнического оборудования Schneider Electric планирует и в Приморье. Также компания занимается локализацией производства оборудования для АЭС «Росатома». Всего за последние пять лет Schneider Electric инвестировала в Россию $1 млрд, в 2016 г. инвестиции планируются на уровне 4-4,5 млрд руб.