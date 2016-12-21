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Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: «Турецкому потоку» назвали цену

Две нитки «Турецкого потока» оценены в 7 млрд евро

Сумма может измениться, предупреждают эксперты: оценку проекта, вероятно, не пересматривали с 2015 года
Поставки по «Турецкому потоку» могут начаться в 2019 г.
Поставки по «Турецкому потоку» могут начаться в 2019 г.
© «Турецкий поток»

Инвестиции в морскую часть трубопровода «Турецкий поток» составят около 7 млрд евро. Это сумма затрат на две нитки, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Турцией по проекту газопровода. Она включает ранее понесенные затраты на морской участок проекта «Южный поток», сообщается в документе. Сумма этих затрат не раскрывается. Представитель «Газпрома» не ответил на вопросы. Представитель Минэнерго отказался от комментариев.

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