Две нитки «Турецкого потока» оценены в 7 млрд евро

Инвестиции в морскую часть трубопровода «Турецкий поток» составят около 7 млрд евро. Это сумма затрат на две нитки, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Турцией по проекту газопровода. Она включает ранее понесенные затраты на морской участок проекта «Южный поток», сообщается в документе. Сумма этих затрат не раскрывается. Представитель «Газпрома» не ответил на вопросы. Представитель Минэнерго отказался от комментариев.

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