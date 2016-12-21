OneTwoTrip будет продавать путевки для бизнеса

Сейчас на продажи корпоративным клиентам приходится около 6% выручки OneTwoTrip, сказал ее представитель

Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Путевка для бизнеса

OneTwoTrip запустила онлайн-сервис для бизнеса OneTwoTrip for Business, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Юридические лица, заключив договор с OneTwoTrip, могут прибрести через сервис билеты на поезд и самолет, а также страховку, забронировать отель, арендовать автомобиль. Кроме того, корпоративным клиентам будет доступна услуга бронирования групповых поездок, сказано на сайте OneTwoTrip.