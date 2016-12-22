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Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Турция давит на газ

«Газпром» может вернуть скидку туркам

Для турецких независимых импортеров это может произойти в контрактах с 2017 года. В сотрудничестве заинтересованы обе стороны
«Газпром» обсуждает скидку на газ с турецкими независимыми импортерами. На цену могут повлиять решения других проблемных вопросов
«Газпром» обсуждает скидку на газ с турецкими независимыми импортерами. На цену могут повлиять решения других проблемных вопросов
«Газпром»

В контрактах «Газпрома» на поставку газа турецким независимым импортерам с 1 января 2017 г. может появиться скидка 10,25% к цене по формуле, индексированной к корзине нефтепродуктов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к импортерам. Изменения в долгосрочные контракты согласованы между «Газпромом» и компаниями Akfel Gaz, Enerco и Avrasya, передает информагентство. Источник, близкий к «Газпрому», не подтвердил наличие такой договоренности «Ведомостям». Переговоры идут, сказал другой собеседник, близкий к компании. Представитель «Газпрома» это не комментирует. Представители турецких компаний не ответили на запросы.

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