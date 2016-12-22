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Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Реабилитация по-латвийски

Латвийская компания построит в России сеть реабилитационных центров

Это направление частной медицины наименее развито
Латвийская IMG намерена создать в России сеть реабилитационных центров. В России это направление наименее развито
Латвийская IMG намерена создать в России сеть реабилитационных центров. В России это направление наименее развито
Донат Сорокин / ТАСС

Сеть многопрофильных реабилитационных центров планирует создать в России IMG Russia, «дочка» латвийской Integral Management Group (IMG). Сеть будет работать под брендом «Междисциплинарный центр реабилитации» (МЦР), инвестиции в ее развитие – порядка 30 млн евро. Об этом «Ведомостям» рассказала представительница МЦР и подтвердила руководитель медицинских проектов IMG Александра Славянская. Информация, что МЦР набирает сотрудников, есть в карточке МЦР на hh.ru.

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