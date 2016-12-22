Латвийская компания построит в России сеть реабилитационных центров

Латвийская IMG намерена создать в России сеть реабилитационных центров. В России это направление наименее развито
Донат Сорокин / ТАСС
Сеть многопрофильных реабилитационных центров планирует создать в России IMG Russia, «дочка» латвийской Integral Management Group (IMG). Сеть будет работать под брендом «Междисциплинарный центр реабилитации» (МЦР), инвестиции в ее развитие – порядка 30 млн евро. Об этом «Ведомостям» рассказала представительница МЦР и подтвердила руководитель медицинских проектов IMG Александра Славянская. Информация, что МЦР набирает сотрудников, есть в карточке МЦР на hh.ru.