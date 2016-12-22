Промышленность

Присужден крупнейший в мировой истории штраф за коррупцию

Ведущий строительный подрядчик бразильской Petrobras 23 года будет платить до $4,5 млрд властям трех стран
В строительной компании Odebrecht действовал специальный департамент взяток
В строительной компании Odebrecht действовал специальный департамент взяток
Pilar Olivares / Reuters

Бразильская Odebrecht подписала внесудебные соглашения об урегулировании антикоррупционных расследований с властями Бразилии, США и Швейцарии. Крупнейшая строительная компания в Латинской Америке и крупнейший подрядчик нефтяной государственной компании Petrobras, оказавшейся втянутой в масштабный коррупционный скандал, выплатит от $2,6 млрд до $4,5 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на документы министерства юстиции США и бразильских прокуроров.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
vms_60
18:47 22.12.2016
"В отличие от Германии и США, в России обвинения Siemens не предъявлялись и штрафы она не платила" - решение об этом мог принять только
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике