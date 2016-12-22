Присужден крупнейший в мировой истории штраф за коррупцию

Бразильская Odebrecht подписала внесудебные соглашения об урегулировании антикоррупционных расследований с властями Бразилии, США и Швейцарии. Крупнейшая строительная компания в Латинской Америке и крупнейший подрядчик нефтяной государственной компании Petrobras, оказавшейся втянутой в масштабный коррупционный скандал, выплатит от $2,6 млрд до $4,5 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на документы министерства юстиции США и бразильских прокуроров.

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