Присужден крупнейший в мировой истории штраф за коррупцию

В строительной компании Odebrecht действовал специальный департамент взяток
Pilar Olivares / Reuters
Бразильская Odebrecht подписала внесудебные соглашения об урегулировании антикоррупционных расследований с властями Бразилии, США и Швейцарии. Крупнейшая строительная компания в Латинской Америке и крупнейший подрядчик нефтяной государственной компании Petrobras, оказавшейся втянутой в масштабный коррупционный скандал, выплатит от $2,6 млрд до $4,5 млрд. Об этом
сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на документы министерства юстиции США и бразильских прокуроров.