Ритейлеры раскрыли размер поступлений от штрафов поставщиков

Сети настаивают, что не зарабатывают на них

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие розничные сети России, отчиталась вице-премьеру Аркадию Дворковичу о том, как исполняются изменившиеся требования закона о торговле. Письмо отправлено 20 декабря, с копией ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердили представитель АКОРТ и два сотрудника компаний – участников ассоциации. Обращение пока не поступило, сказал представитель Дворковича.