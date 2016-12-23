Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Штрафная торговля

Ритейлеры раскрыли размер поступлений от штрафов поставщиков

Сети настаивают, что не зарабатывают на них
Поставщиков беспокоит, что в новых договорах поставки штрафных пунктов стало больше
Поставщиков беспокоит, что в новых договорах поставки штрафных пунктов стало больше
Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие розничные сети России, отчиталась вице-премьеру Аркадию Дворковичу о том, как исполняются изменившиеся требования закона о торговле. Письмо отправлено 20 декабря, с копией ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердили представитель АКОРТ и два сотрудника компаний – участников ассоциации. Обращение пока не поступило, сказал представитель Дворковича.

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