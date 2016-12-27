Аграрии просят президента разобраться с невыплатами субсидий

Производители сельскохозяйственной продукции просят президента распорядиться о выделении дополнительных средств на поддержание инвестиционной активности в сельском хозяйстве до 2020 г., следует из текста их письма. Производители указывают, что за последние два года ситуация для отрасли стала ухудшаться: сокращается господдержка и увеличивается долг по субсидиям – только по инвестиционным кредитам он составляет 5,7 млрд руб. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердили представители организаций, подписавших его, – Союзмолока, Olam International, «Русагро» и др. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей».

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