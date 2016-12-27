РЖД будет тяжело справиться с пенсионными накоплениями

РЖД попытается не брать на себя все обязательства «Благосостояния»
Максим Стулов / Ведомости
В ближайшие два года РЖД должна акционировать отраслевой НПФ «Благосостояние» (подробнее см. врез). Сейчас его учредители – Транскредитбанк, Роспрофжел, «Торговый дом РЖД», некоммерческое партнерство «Неправительственная организация содействия развитию фондового рынка». Совет фонда возглавляет президент РЖД Олег Белозеров. Когда НПФ акционируется, РЖД достанется более 64% в его капитале, следует из материалов РЖД. «Ведомости» ознакомились с ними, их подлинность подтвердили два человека, близких к компании.