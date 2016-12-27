Транспорт
Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: РЖД не увезет пенсии

РЖД будет тяжело справиться с пенсионными накоплениями

Акционирование НПФ «Благосостояние» на четверть увеличит чистый долг монополии
РЖД попытается не брать на себя все обязательства «Благосостояния»
РЖД попытается не брать на себя все обязательства «Благосостояния»
Максим Стулов / Ведомости

В ближайшие два года РЖД должна акционировать отраслевой НПФ «Благосостояние» (подробнее см. врез). Сейчас его учредители – Транскредитбанк, Роспрофжел, «Торговый дом РЖД», некоммерческое партнерство «Неправительственная организация содействия развитию фондового рынка». Совет фонда возглавляет президент РЖД Олег Белозеров. Когда НПФ акционируется, РЖД достанется более 64% в его капитале, следует из материалов РЖД. «Ведомости» ознакомились с ними, их подлинность подтвердили два человека, близких к компании.

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