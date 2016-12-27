РЖД будет тяжело справиться с пенсионными накоплениями

В ближайшие два года РЖД должна акционировать отраслевой НПФ «Благосостояние» (подробнее см. врез). Сейчас его учредители – Транскредитбанк, Роспрофжел, «Торговый дом РЖД», некоммерческое партнерство «Неправительственная организация содействия развитию фондового рынка». Совет фонда возглавляет президент РЖД Олег Белозеров. Когда НПФ акционируется, РЖД достанется более 64% в его капитале, следует из материалов РЖД. «Ведомости» ознакомились с ними, их подлинность подтвердили два человека, близких к компании.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров