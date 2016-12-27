ФАС разрешила обществу «Динамо» купить ФК «Динамо-Москва»

ФАС одобрила ходатайство Всероссийского спортивно-физкультурного общества «Динамо» о приобретении 74% голосующих акций АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва», – говорится в сообщении ведомства. В случае совершения сделки общество «Динамо» станет владельцем 99,996% акций футбольного клуба.

В обществе «Динамо» пока не смогли дать официальный комментарий. Близкий к готовящейся сделке источник сообщил «Ведомостям», что подача ходатайства в ФАС была формальной процедурой. «22 декабря президиум центрального совета «Динамо» рассматривал вопрос о передаче принадлежащих ВТБ акций ФК «Динамо» обществу «Динамо». Ходатайство в ФАС было подано на случай, если бы президиум согласился с предложением ВТБ», – говорит собеседник «Ведомостей».

Как рассказал на брифинге после заседания президиума председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский, 22 декабря решения о покупке акций ФК «Динамо» не было ни принято, ни отклонено. Окончательное решение о покупке акций клуба может быть принято на экстренном заседании президиума общества «Динамо» 29 декабря.

По словам Стржалковского, для покупки акций клуба у ВТБ общество должно получить гарантии по решению вопросов с текущими долгами и будущим финансированием ФК. Текущая задолженность ФК «Динамо-Москва» составляет 806 млн руб., крупнейшим кредитором клуба с требованием в 79 млн евро является кипрский офшор Eflen Constructions Limited. Эта компания раньше числилась среди бенефициаров МБТС-банка Аркадия и Бориса Ротенбергов. По словам Стржалковского, кредит Eflen Constructions Limited планируется реструктурировать на долгое время, но конкретных переговоров с бенефициарами компании еще не было. Представитель Ротенбергов отказался от комментария.

У самого общества «Динамо» денег на погашение долгов и содержание футбольного клуба нет. «Бюджет общества на 2017 г. запланирован с дефицитом в 160 млн руб.», – сообщил Стржалковский. Он считает, что ВТБ должен остаться якорным партнером ФК «Динамо-Москва», что позволит привлечь и других спонсоров. Бюджет ФК «Динамо-Москва» планируется сократить в 2017 г. на 60% даже при условии возвращения клуба в премьер-лигу. В мае 2016 г. ФК «Динамо-Москва» впервые в истории вылетел из премьер-лиги. Рекламный контракт с ВТБ на 2016 г. составил чуть более 2 млрд руб. против более 4 млрд руб. в год в предыдущие годы.

Сумма сделки по выкупу 74% акций ФК «Динамо-Москва» составит 1 руб., – сообщали Стржалковский и ВТБ. В 2008 г. рыночная оценка ФК «Динамо» и одноименной управляющей компании составляла $516 млн. В активы тогда входил не только футбольный клуб, но и права на долгосрочную аренду 31 га земли в Петровском парке (в 2015 г. установлена кадастровая стоимость в 15,6 млрд руб.), центральный стадион, манеж и учебная база в Новогорске.

Как сообщил «Ведомостям» близкий к «Динамо» источник, завершить сделку именно до конца года заинтересован ВТБ. «Это связано с подготовкой консолидированной отчетности группы ВТБ. Если банк не успеет передать ФК «Динамо-Москва» обществу «Динамо», то убытки и долги клуба ухудшат отчетность банка», – говорит собеседник «Ведомостей».