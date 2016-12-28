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Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: «Роснефть» делает запасы

«Роснефть» выиграла крупные месторождения в Западной Сибири

В конкурсе на одно из них, Назымское, она обошла консорциум «Газпром нефти», РФПИ, фонда Mubadala и Газпромбанка
Для разработки Назымского месторождения «Роснефти» нужен будет иностранный партнер
Для разработки Назымского месторождения «Роснефти» нужен будет иностранный партнер
ТАСС / Интерпресс

«Роснефть» получила лицензии на два месторождения в ХМАО: Назымский и Ай-Яунский участки (совокупные запасы по С2 – 86,6 млн т), рассказал «Интерфаксу» министр природных ресурсов Сергей Донской. За Назымский участок «Роснефть» заплатила 4,85 млрд руб., увеличив стартовую цену в 2,5 раза. Лицензию на Ай-Яунский участок она получила по стартовой цене – 2,2 млрд руб. – как единственный участник конкурса. В конкурсе по Назымскому участку у «Роснефти» был единственный конкурент – Западно-Сибирский инвестиционный консорциум, где «Газпром нефти» принадлежит 26%, Mubadala – 24,5%, РФПИ – 24,5%, еще 25% у структуры «Газпромбанка» ООО «Энергопроект», говорит источник в Минприроды. Представитель «Газпром нефти» от комментариев отказался, получить комментарии других участников СП во вторник вечером не удалось.

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