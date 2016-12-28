Транспорт
Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: У «Уралвагонзавода» сменится владелец

«Уралвагонзавод» будет передан «Ростеху»

Смена владельца может решить проблему большого долга компании
У «Уралвагонзавода» сменится владелец
У «Уралвагонзавода» сменится владелец
М. Стулов / Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) корпорации «Ростех». Все активы холдинга должны быть переведены до конца марта 2017 г.

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