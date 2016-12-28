«Уралвагонзавод» будет передан «Ростеху»

Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: У «Уралвагонзавода» сменится владелец

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) корпорации «Ростех». Все активы холдинга должны быть переведены до конца марта 2017 г.