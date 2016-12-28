«Аптечная сеть 36,6» провела допэмиссию для слияния с А5

Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: «36,6»выросла на 139%

«Ведомости» ознакомились с отчетом о дополнительной эмиссии акций, которую провело ПАО «Аптечная сеть 36,6». Контролирующими акционерами аптечной розницы остались Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. Контролируемая ими кипрская Palesora ltd получила 37,18% акций ПАО напрямую, часть акций – через Национальный расчетный депозитарий (НРД), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам размещения акций, и подтвердил представитель ПАО «Аптечная сеть 36,6». До размещения у Palesora ltd было 60,58%.