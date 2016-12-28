Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: «Юлмарт» под наблюдением

В операционной компании «Юлмарта» введено наблюдение

Это результат корпоративного конфликта
Суд ввел наблюдение в операционной «дочке» интернет-ритейлера «Юлмарт»
Суд ввел наблюдение в операционной «дочке» интернет-ритейлера «Юлмарт»
Е. Егоров / Ведомости

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел по иску ООО «Балтийская электронная площадка» (БЭП) процедуру наблюдения в «Юлмарт региональная сбытовая компания (РСК)», операционной «дочке» интернет-ритейлера «Юлмарт», следует из картотеки суда. Суд включил в реестр требований кредиторов «Юлмарта» задолженность перед БЭП в размере 50 млн руб., сообщает ритейлер. Наблюдение финансово оздоровит компанию, считает ритейлер.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике