В операционной компании «Юлмарта» введено наблюдение

Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: «Юлмарт» под наблюдением

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел по иску ООО «Балтийская электронная площадка» (БЭП) процедуру наблюдения в «Юлмарт региональная сбытовая компания (РСК)», операционной «дочке» интернет-ритейлера «Юлмарт», следует из картотеки суда. Суд включил в реестр требований кредиторов «Юлмарта» задолженность перед БЭП в размере 50 млн руб., сообщает ритейлер. Наблюдение финансово оздоровит компанию, считает ритейлер.