«Юлмарту» выбрали управляющую компанию

Совет директоров Ulmart Holding Limited (UHL) - головная компания онлайн-ритейлера «Юлмарт» - 20 декабря выбрал управляющую компанию, говорится в сообщении миноритарного акционера Donna Union Foundation (ей принадлежит 38,5% акций «Юлмарта», основатель Михаил Васинкевич). Управлять «Юлмартом» будет компания Alvarez&Marsal, следует из сообщения.

«Юлмарт» с начала 2016 г. в состоянии акционерного конфликта: основные владельцы ритейлера Дмитрий Костыгин и Август Мейер (совместно владеют 61% компании) не смогли договориться с партнером Михаилом Васинкевичем о развитии бизнеса. В середине 2016 г. «Юлмарт» покинул гендиректор Сергей Федоринов. С тех пор компанией руководит управляющий комитет, в который входят гендиректор «Юлмарт девелопмента» Евгений Иванченко, директоры «Юлмарта» Олег Пчельников, Александра Савина, Владимир Шонуров и др., сообщал ранее ритейлер.

Alvarez&Marsal обладает экспертизой в антикризисном управлении, говорится в сообщении Donna Union Foundation, которая предложила Alvarez&Marsal в качестве управляющей компании. Donna Union Foundation уже предлагала сделать Alvarez&Marsal управляющей компанией на совете директоров UHL в ноябре. Тогда в ходе изучения договора у мажоритарных акционеров возникли вопросы по поводу юридической ответственности за результаты бизнеса и KPI управляющей компании, поскольку договор предполагал только оказание консультационных услуг менеджменту, сообщал тогда «Юлмарт».

Костыгин привлекал Alvarez&Marsal для антикризисного управления в компанию «Дикая орхидея», напоминает Donna Union Foundation. Костыгин признает, что Alvarez&Marsal - профессионалы, которые восстановили бизнес «Дикой орхидеи». Представители Donna Union Foundation на совете директоров выбрали Alvarez&Marsal в качестве управляющей компании «Юлмарта», подтверждают управляющий директор Alvarez&Marsal и глава московского офиса компании Алексей Евгеньев. Компания ожидает проведения необходимых корпоративных процедур и реакции мажоритариев UHL для начала работы, отмечает он. Костыгин и Мейер еще в середине ноября отозвали из совета директоров UHL представителей Svoboda Corporation и Koshigi Ltd., напоминает Donna Union Foundation. В совете директоров UHL интересы самой Donna Union Foundation с октября 2016 г. представляют сотрудники А1 Артём Артюхов и Алан Байрамкулов.

Костыгин говорит о незаконности действий совета директоров UHL: нет кворума и большинства для принятия решения, рассказал он «Ведомостям». После отзыва своих директоров в течение месяца Svoboda Corporation и Koshigi Ltd. не предложили ни одного нового члена, а также не отреагировали на приглашение принять участие в двух последних в этом году заседаниях совета директоров, сказано в сообщении Donna Union Foundation. Согласно уставу UHL, решение о выборе управляющей компании смогли принимать два члена совета директоров, следует из сообщения Donna Union Foundation.

Если мажоритарный акционер отозвал своих директоров, то директора, которых назначил миноритарий, не вправе принять такое решение, они действуют с превышением своих полномочий, считает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Нужно знать устав компании, если в нем прописано, что два директора могут составить кворум, то такое решение является правомерным, если они не составляют кворум - то решение неправомерно, говорит Алексей Нечаев, управляющий директор BGP Litigation. Если в уставе не прописана коллегиальность, то в теории даже один директор может обязать компанию к чему-либо, отмечает Нечаев.

Все члены совета директоров должны действовать в интересах компании, и они не должны нарушать устав, директора могут нести ответственность в случае если будет доказано, что такое решение приведет в убыткам, добавляет Александров. Такое решение можно обжаловать в суде, уточняет он. Вчера Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел по иску ООО «Балтийская электронная площадка» (БЭП) процедуру наблюдения в ООО «Юлмарт РСК», операционной компании интернет-рителейра «Юлмарт», следует из картотеки суда.