В 2016 году Россия продала акции нефтяных компаний на 1,1 трлн рублей

Приватизация «Роснефти», которая сама в октябре купила «Башнефть», оставила много вопросов
Максим Стулов / Ведомости
В 2016 г. государство объявило большую приватизацию, в том числе крупных нефтяных активов – 50,08% капитала «Башнефти» и 19,5% акций «Роснефти». Дело не только в деньгах, приватизация – это путь к структурным изменениям в экономике, который позволит добиться эффективного баланса госучастия и частного капитала в экономике страны, объяснял президент Владимир Путин. По данным ФАС, с 2005 по 2015 г. вклад государства и госкомпаний в ВВП вырос с 35 до 70%, в России сложился государственно-монополистический капитализм.