В 2016 году Россия продала акции нефтяных компаний на 1,1 трлн рублей

В 2016 г. государство объявило большую приватизацию, в том числе крупных нефтяных активов – 50,08% капитала «Башнефти» и 19,5% акций «Роснефти». Дело не только в деньгах, приватизация – это путь к структурным изменениям в экономике, который позволит добиться эффективного баланса госучастия и частного капитала в экономике страны, объяснял президент Владимир Путин. По данным ФАС, с 2005 по 2015 г. вклад государства и госкомпаний в ВВП вырос с 35 до 70%, в России сложился государственно-монополистический капитализм.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров