Агропром
Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Да – водке, нет – боярышнику

Производство водки в России и доходы в бюджет от акцизов на крепкий алкоголь

В следующем году государство начнет борьбу со спиртосодержащими жидкостями
Производство водки и бюджетные поступления от нее начали расти
Производство водки и бюджетные поступления от нее начали расти
Depositphotos / PhotoXPress

Знаковым стал 2016 год для алкогольной отрасли. Легальное производство водки впервые за три года выросло – до 71,3 млн дал, или на 15%, оценивают в Союзе производителей алкогольной продукции (СПАП). «Судите сами, в 2003 г. в стране было легально продано 132 млн дал водки, а в 2015 г. – только 62 млн дал», – поражается президент СПАПа и вице-президент холдинга «Русский стандарт» Игорь Косарев. В 2013–2015 гг. снижение официальных продаж по декларациям в некоторых регионах доходило до 60%. Производители связывают это с акцизом: с 2013 г. он увеличился почти вдвое и последние два года держался на уровне 500 руб. за литр безводного спирта.

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