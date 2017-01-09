Транспорт
Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Протест на ЗСД

Дальнобойщики, на несколько часов перекрывшие ЗСД, готовят новые акции против платного проезда по трассе

В акции 5 января участвовало 15 активистов на девяти автомобилях
5 января дальнобойщики перекрыли въезды на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Петербурге
5 января дальнобойщики перекрыли въезды на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Петербурге
Петр Ковалев / ТАСС

Около 15.00 5 января в пункте взимания платы на южном участке ЗСД водители нескольких транспортных средств, в том числе грузового, одновременно совершили, по предварительным данным, намеренные ДТП, наезды на шлагбаумы, сообщил представитель ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС, эксплуатирует ЗСД). По его словам, в результате семь полос оказались временно заблокированы для движения до оформления ДТП. Представитель МСС называет акцию незаконной – она нарушает права пользователей и может влиять на функционирование пожарной охраны, «Скорой помощи» и других спецслужб. МСС оставляет за собой право на обращение в правоохранительные органы, также рассматривается возможность подачи исков о компенсации материального ущерба, в том числе недополученных средств, говорит он.

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