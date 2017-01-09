На площадках «Евродона», одного из крупнейших производителей мяса индейки, обнаружен птичий грипп

О вспышке гриппа птиц на индейководческом предприятии в Ростовской области сообщил 30 декабря Россельхознадзор. Геном этого вируса обнаружен в пробах материала индеек, которые содержались на двух площадках в Октябрьском районе Ростовской области, уточняется в заявлении службы. Именно здесь расположен один из крупнейших в стране промышленных производителей мяса индейки – ГК «Евродон» местного бизнесмена Вадима Ванеева. Вирус обнаружен на предприятиях «Евродона», подтвердил представитель управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии.

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