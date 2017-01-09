Glencore и Qatar Investment Authority купили наконец 19,5% акций «Роснефти» за 10,2 млрд евро

Glencore и Катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти» у «Роснефтегаза», сообщила Glencore 3 января. Все корпоративные и технические процедуры закрытия и расчетов между участниками завершены, сообщил «Роснефтегаз». Это потребовало подписания более 50 документов и соглашений, было задействовано более пяти юрисдикций, сообщил «Роснефтегаз». Что это за соглашения, в какой юрисдикции зарегистрирован консорциум и по какому праву заключен договор купли-продажи, представители «Роснефти» и Glencore не комментируют, представитель QIA не ответил на запрос «Ведомостей». Сама «Роснефть» о появлении нового акционера пока не сообщала.

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