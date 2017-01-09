ТЭК
Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: «Роснефть» продана

Glencore и Qatar Investment Authority купили наконец 19,5% акций «Роснефти» за 10,2 млрд евро

Две трети суммы предоставили банк Intesa Sanpaolo и сами акционеры
На закрытие сделки по покупке доли в «Роснефти» Glencore и QIA понадобилось три недели
На закрытие сделки по покупке доли в «Роснефти» Glencore и QIA понадобилось три недели
Andrey Rudakov / Bloomberg

Glencore и Катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти» у «Роснефтегаза», сообщила Glencore 3 января. Все корпоративные и технические процедуры закрытия и расчетов между участниками завершены, сообщил «Роснефтегаз». Это потребовало подписания более 50 документов и соглашений, было задействовано более пяти юрисдикций, сообщил «Роснефтегаз». Что это за соглашения, в какой юрисдикции зарегистрирован консорциум и по какому праву заключен договор купли-продажи, представители «Роснефти» и Glencore не комментируют, представитель QIA не ответил на запрос «Ведомостей». Сама «Роснефть» о появлении нового акционера пока не сообщала.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике