Saudi Aramco готовится к «необычному IPO»

Чтобы провести размещение акций в 2018 г., Эр-Рияду и Saudi Aramco нужно разделить ее бизнес, раскрыть запасы нефти, изменить отчетность и налогообложение

Год назад заместитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман шокировал мировой энергетический сектор планами разместить на бирже акции Saudi Aramco, крупнейшего в мире производителя нефти. Амбициозное IPO госкомпании находится в центре его стратегии по диверсификации экономики страны, слишком сильно зависящей от экспорта природных ресурсов. Но до сих пор не решены многие ключевые вопросы, особенно касающиеся точного размера Saudi Aramco как публичной компании, ее налогообложения и дивидендной политики, а также даты проведения IPO.

По словам саудовских чиновников и их советников, желающих участвовать в организации размещения, ясно одно: это необычное IPO. «Этот листинг отличается от всех прочих в плане масштаба, природы предложения, связанной с ним неопредленности, сроков, процесса», – говорит один из людей, обсуждавших IPO с чиновниками из Эр-Рияда.