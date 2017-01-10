ТЭК
Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: Нефть утечет в Китай

«Роснефть» увеличивает поставки нефти в Китай

«Роснефть» и CNPC продлили пятилетний контракт на поставку нефти и увеличили его объем в 2,5 раза до 91 млн т
Всего «Роснефть» поставит в Китай 700 млн т нефти – это больше годовой добычи в России
Всего «Роснефть» поставит в Китай 700 млн т нефти – это больше годовой добычи в России
Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» и China National Petroleum Corporation (CNPC) продлили пятилетний контракт на поставку 35 млн т нефти еще на пять лет и увеличили его на 56 млн т нефти, сообщила «Роснефть». Такое дополнительное соглашение компании подписали 30 декабря 2016 г. Контракт, к которому подписано допсоглашение, был заключен в июне 2013 г., «Роснефть» уже успела поставить по нему 21 млн т нефти. С 2017 г. ежегодный объем поставок вырастет с 7 млн до 10 млн т, новый срок окончания контракта – 2023 г. Предоплата по нему не предусмотрена, говорит представитель компании. Размер сделки в денежном выражении не определен – стоимость поставки будет определяться по формуле. Нефть пойдет транзитом через Казахстан. «Мы видим спрос на свою продукцию на западе Китая», – объясняет представитель «Роснефти» увеличение поставок. Параметры других контрактов, по его словам, не меняются.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике