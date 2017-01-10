«Роснефть» увеличивает поставки нефти в Китай

Всего «Роснефть» поставит в Китай 700 млн т нефти – это больше годовой добычи в России
Евгений Разумный / Ведомости
«Роснефть» и China National Petroleum Corporation (CNPC) продлили пятилетний контракт на поставку 35 млн т нефти еще на пять лет и увеличили его на 56 млн т нефти, сообщила «Роснефть». Такое дополнительное соглашение компании подписали 30 декабря 2016 г. Контракт, к которому подписано допсоглашение, был заключен в июне 2013 г., «Роснефть» уже успела поставить по нему 21 млн т нефти. С 2017 г. ежегодный объем поставок вырастет с 7 млн до 10 млн т, новый срок окончания контракта – 2023 г. Предоплата по нему не предусмотрена, говорит представитель компании. Размер сделки в денежном выражении не определен – стоимость поставки будет определяться по формуле. Нефть пойдет транзитом через Казахстан. «Мы видим спрос на свою продукцию на западе Китая», – объясняет представитель «Роснефти» увеличение поставок. Параметры других контрактов, по его словам, не меняются.