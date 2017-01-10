Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: Болезненный бонус

Выплаты производителей лекарств аптекам растут

Так фармкомпании пытаются сохранить продажи на падающем рынке
Выплаты производителей лекарств аптекам растут
Выплаты производителей лекарств аптекам растут
М. Стулов / Ведомости

Выплаты производителей аптечным сетям по некоторым маркетинговым контрактам могут достигать 30–40% от отпускной цены производителя, рассказывает управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский. Иногда сети начинают разговор о бэк-марже с 60%, уточняет заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков. Выплаты производителей аптекам растут, подтверждает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк: пять лет назад они в среднем составляли 5%, теперь могут доходить до 10%. Также все больше производителей выплачивают вознаграждение сетям, благодаря этому половина прибыли последних может приходиться на бэк-маржу, добавляет Шуляк. Несколько лет назад в среднем по рынку бэк-маржа составляла 5–6%, теперь 8%; выплаты производителей за то, чтобы аптеки закупали их препараты, а не аналогичные у конкурентов, могут достигать 30–40%, говорит Андрей Гусев, гендиректор аптечной сети «Мега фарм» (аптеки «А-мега» и «Да здоров»).

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