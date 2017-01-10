Мираторг станет основным поставщиком полуфабрикатов для Burger King

Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: «Мираторг» во всех бутербродах

Крупнейший производитель свинины и говядины в России – агрохолдинг «Мираторг» сообщил о заключении «стратегического пятилетнего контракта» на поставку мясных полуфабрикатов для российской сети ресторанов Burger King. Теперь всю говядину для бургеров, а также котлеты и другие полуфабрикаты из курицы в Burger King будет поставлять «Мираторг», став крупнейшим поставщиком говядины и курицы, подтвердил представитель сети.