Агропром
Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: «Мираторг» во всех бутербродах

Мираторг станет основным поставщиком полуфабрикатов для Burger King

Компания уже много лет сотрудничает с McDonald’s
  • Екатерина Бурлакова,
  • Арусяк Навасардян
  • / Ведомости
«Мираторг» станет основным поставщиком полуфабрикатов для сети фастфуда Burger King
«Мираторг» станет основным поставщиком полуфабрикатов для сети фастфуда Burger King
А. Гордеев / Ведомости

Крупнейший производитель свинины и говядины в России – агрохолдинг «Мираторг» сообщил о заключении «стратегического пятилетнего контракта» на поставку мясных полуфабрикатов для российской сети ресторанов Burger King. Теперь всю говядину для бургеров, а также котлеты и другие полуфабрикаты из курицы в Burger King будет поставлять «Мираторг», став крупнейшим поставщиком говядины и курицы, подтвердил представитель сети.

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