Мираторг станет основным поставщиком полуфабрикатов для Burger King

«Мираторг» станет основным поставщиком полуфабрикатов для сети фастфуда Burger King
А. Гордеев / Ведомости
Крупнейший производитель свинины и говядины в России – агрохолдинг «Мираторг» сообщил о заключении «стратегического пятилетнего контракта» на поставку мясных полуфабрикатов для российской сети ресторанов Burger King. Теперь всю говядину для бургеров, а также котлеты и другие полуфабрикаты из курицы в Burger King будет поставлять «Мираторг», став крупнейшим поставщиком говядины и курицы, подтвердил представитель сети.