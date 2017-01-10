«Транснефть» остановила прокачку нефти из Азербайджана

За 9 месяцев 2016 г. транспортировка нефти по всей системе «Транснефти» составила 360,2 млн т

«Транснефть» приостановила транспортировку нефти из Азербайджана от станции Ширвановка, сообщил представитель монополии. По его словам, в Махачкале слив нефти с танкеров остановлен ОАО «Дагнефтепродуктом» (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие «Дагнефтепродукту» резервуары). На рейде в ожидании стоит танкер.

Компания в своем письме в адрес «Черномортранснефти» («дочка» «Транснефти») от 9 января 2017 г. объяснила это так: «В связи с производством ремонтных работ в цехе темных нефтепродуктов перекачка нефти откладывается на три дня». «Как связан ремонт завода с прокачкой нефти, не объясняется», - добавил представитель «Транснефти».

Представитель «Дагнефтепродукта» пока не ответил на запрос «Ведомостей». Ремонтные работы в цехе задерживаются на два-три дня из-за праздников и температурных условий, цитирует РБК начальника цеха темных нефтепродуктов «Дагнефтепродукта» Набиса Гайдарова. По его словам, прокачка всего объема нефти из танкеров в резервуары будет осуществлена в срок и к финансовым издержкам не приведет.

Основная деятельность «Дагнефтепродукта» - перевалка нефти и нефтепродуктов. Сырую нефть «Дагнефтепродукт» принимает также из Казахстана, Туркмении, занимается её транспортировкой через Россию в страны Европы, говорится на сайте компании.

С 1997 г. Азербайджан транспортируют свою нефть по трубопроводу Баку - Новороссийск.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) и «Транснефть» подписали договор о транспортировке азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку - Новороссийск в 2017 г. в объеме 1,5 млн т, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на заявление ГНКАР. Из этого объема 325 000 т заявлено для прокачки в I квартале. В 2016 г. по нефтепроводу Баку - Новороссийск прокачано 1,22 млн т нефти. Часть азербайджанской нефти используется для компаундирования сливаемой в порту казахстанской нефти.

За 9 месяцев 2016 г. транспортировка нефти по всей системе «Транснефти» составила 360,2 млн т.

«Транснефть» не раз выражала беспокойство в связи с обстановкой в порту Махачкала. «Криминальная обстановка на «Дагнефтепродукте» и бездействие республиканских административных структур фактически приводит к закрытию экспортных потоков нефти Каспия через единственную инфраструктуру России, принадлежащую государству. Закрытие, а как следствие, и потеря транзитного канала приведёт к перенаправлению потенциальных объёмов нефти на такие коридоры, как Баку - Тбилиси - Джейхан и порты Грузии», - говорилось в сообщении монополии в июне прошлого года.

В адрес «Транснефти» регулярно поступают обращения грузоотправителей в связи с потерями и проблематичными ситуациями при перевалке нефти из танкеров на терминал «Дагнефтепродукта» в порту Махачкала для транспортировки по системе магистральных нефтепроводов в порт Новороссийск, отмечала компания.