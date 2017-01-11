ТЭК

«Русгидро» обещает рекордные дивиденды

Энергокомпания ожидает, что ее чистая прибыль в 2016 году будет 50 млрд рублей, половиной она готова поделиться с акционерами
Увеличение притока воды в водохранилища поддержало финансовые результаты «Русгидро»
Увеличение притока воды в водохранилища поддержало финансовые результаты «Русгидро»
Ilya Naymushin / Reuters

«Русгидро» ожидает чистую прибыль за 2016 г. в размере 50 млрд руб., половину из которых готова направить на дивиденды, следует из материалов компании. «Исходя из направления на выплату дивидендов 50% ожидаемой чистой прибыли «Русгидро» по итогам 2016 г. в размере 50 млрд руб.», – говорится в протоколе заседания комитета по стратегии компании по вопросу о форвардной сделке с ВТБ. Это станет самой большой выплатой в истории компании (см. график).

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