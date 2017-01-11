Продажи кроссовок для повседневного ношения растут год от года

Последние несколько лет повседневная спортивная обувь (кроссовки, сникерсы, кеды, слипоны и проч.) постепенно замещает другие виды обуви, рассказала Галина Кравченко из Fashion Consulting Group: на продажи товаров этой группы уже приходится больше половины российского рынка обуви. В коллекциях сезона весна – лето и осень – зима 2016 г. доля кроссовок достигала 50–60% товарного ассортимента мужской и 50–70% женской обуви против 45–55% годом ранее, по данным Fashion Consulting Group.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров