Продажи кроссовок для повседневного ношения растут год от года

Продажи спортивной обуви для повседневного ношения растут год от года
Pixaby
Последние несколько лет повседневная спортивная обувь (кроссовки, сникерсы, кеды, слипоны и проч.) постепенно замещает другие виды обуви, рассказала Галина Кравченко из Fashion Consulting Group: на продажи товаров этой группы уже приходится больше половины российского рынка обуви. В коллекциях сезона весна – лето и осень – зима 2016 г. доля кроссовок достигала 50–60% товарного ассортимента мужской и 50–70% женской обуви против 45–55% годом ранее, по данным Fashion Consulting Group.