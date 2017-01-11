Торговля и услуги

Продажи кроссовок для повседневного ношения растут год от года

Мода на кроссовки сохранится, считают участники рынка
Продажи спортивной обуви для повседневного ношения растут год от года
Продажи спортивной обуви для повседневного ношения растут год от года
Pixaby

Последние несколько лет повседневная спортивная обувь (кроссовки, сникерсы, кеды, слипоны и проч.) постепенно замещает другие виды обуви, рассказала Галина Кравченко из Fashion Consulting Group: на продажи товаров этой группы уже приходится больше половины российского рынка обуви. В коллекциях сезона весна – лето и осень – зима 2016 г. доля кроссовок достигала 50–60% товарного ассортимента мужской и 50–70% женской обуви против 45–55% годом ранее, по данным Fashion Consulting Group.

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