Торговля и услуги

LVMH стала единственным владельцем сети «Иль де ботэ»

Российский рынок парфюмерии и косметики растет в отличие от европейского
  • Анастасия Иванова,
  • Арусяк Навасардян
  • / Ведомости
LVMH стал единственным владельцем сети парфюмерии и косметики «Иль де ботэ»
LVMH стал единственным владельцем сети парфюмерии и косметики «Иль де ботэ»
М. Стулов / Ведомости

О том, что французская Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) консолидировала российскую парфюмерно-косметическую сеть «Иль де ботэ», сообщило агентство РБК. Входящая в холдинг LVMH компания Sephora 8 ноября 2016 г. стала владельцем 100% кипрской Galonta Holdings Ltd., которой принадлежит российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Еще весной 2016 г. Sephora принадлежали только 65% Galonta Holdings, остальное – сооснователю сети Игорю Денисову через Selmenio Holdings, согласно данным кипрского реестра.

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