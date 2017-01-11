LVMH стала единственным владельцем сети «Иль де ботэ»

О том, что французская Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) консолидировала российскую парфюмерно-косметическую сеть «Иль де ботэ», сообщило агентство РБК. Входящая в холдинг LVMH компания Sephora 8 ноября 2016 г. стала владельцем 100% кипрской Galonta Holdings Ltd., которой принадлежит российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Еще весной 2016 г. Sephora принадлежали только 65% Galonta Holdings, остальное – сооснователю сети Игорю Денисову через Selmenio Holdings, согласно данным кипрского реестра.

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