ТГК-2 может лишиться ТЭЦ в Македонии

ВТБ может получить принадлежащую ТГК-2 ТЭЦ «ПГУ Скопье» в Македонии мощностью 220 МВт. «Мы подали обращение на взыскание 100% компании Bitar, которая владеет македонской ТЭЦ», - сказал «Ведомостям» представитель ВТБ. В настоящий момент банк получил вступившее в силу решение суда о взыскании с ТГК-2 более 10 млрд руб. и не владеет никакими активами, добавил он.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к ТГК-2 на 10,9 млрд руб. Банк потребовал досрочного возврата взятого у него в 2014 г. кредита на 9,8 млрд руб. Деньги ТГК-2 понадобились на рефинансирование и выкуп имущества из залога. В 2015 г. компания допустила просрочку по кредиту.

В связи с неисполнением ТГК-2 своих обязательств по кредитному соглашению мы потребовали досрочного возврата долга, говорил в сентябре представитель банка. ВТБ будет добиваться его возврата всеми доступными методами в соответствии с законодательством, отмечал он.

Во вторник ТГК-2 опубликовала список аффилированных лиц, из которого были исключены Project Management Consulting и TE-TO AD Skopje (89,2% принадлежит Bitar), которая непосредственно владеет ТЭЦ в Македонии. Причиной стало обращение взыскания банком ВТБ на 100% акций компании Project Management Consulting.

Получить комментарии представителей ТГК-2 и Арбитражного суда Москвы пока не удалось.

Македонские активы ТГК-2 уже были предметом судебных разбирательств. Претензии Prosperity Capital, миноритариев ТГК-2, вызвали несколько сделок. В 2010–2011 гг. ТГК-2 заключила два соглашения с Akolyn, выплатив авансы на общую сумму 6,4 млрд руб. Когда соглашения были расторгнуты, Akolyn вернула только 2,8 млрд руб.

Позже ТГК-2 уступила требования остатка Kardicor. ТГК-2 также заключила соглашение с Kardicor о покупке 100% акций Bitar Holdings, которая владеет 89,2% TE-TO AD Skopje (ей принадлежит ТЭС мощностью 220 МВт в Македонии). Но и эта сделка сорвалась, а уплаченный аванс в 3,2 млрд руб. возвращен не был. В апреле 2013 г. TE-TO обязалась погасить 6,8 млрд руб. долгов Akolyn и Kardicor перед ТГК-2, передав ей ТЭС в Македонии.

Во-первых, все три компании – Akolyn, Kardicor и TE-TO – аффилированы с основным владельцем ТГК-2 – группой «Синтез», утверждали миноритарии. Во-вторых, долг Akolyn ТГК-2 уступила Kardicor с дисконтом. И в-третьих, в отчете ТГК-2 за 2012 г. говорилось, что стоимость ТЭС – 7,8 млрд руб. Но, по оценке, проведенной истцами, 89,2% TE-TO ничего не стоят. Суд подтвердил лишь, что долг Akolyn был уступлен с дисконтом, и постановил взыскать с бывших членов совета директоров ТГК-2 $12,8 млн.