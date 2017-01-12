Нефтяники готовятся снова увеличить инвестиции

Нефтяные компании готовятся нарастить капзатраты в 2017 г. после того, как снижали их в последние два года, свидетельствуют прогнозы Wood Mackenzie и других специалистов. Нефть Brent торгуется около отметки $55 за баррель с тех пор, как ОПЕК и другие производители в декабре впервые с 2001 г. договорились о сокращении добычи. Нынешний уровень цен примерно вдвое выше, чем в начале 2016 г., и это вселяет уверенность в нефтяников, отмечает Financial Times (FT). «Участники отрасли вышли из режима выживания, адаптировавшись к низким ценам, и теперь начинают думать о возобновлении роста», – говорит аналитик Wood Mackenzie Малкольм Диксон.

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