«Алроса» не смогла заработать под Рождество

На долю Индии приходится 75–80% мирового гранения алмазов
Amit Dave / Reuters
«Алроса» в 2016 г. увеличила выручку в сравнении с предыдущим годом на 26% до $4,5 млрд. Об этом сообщила компания. При $4,5 млрд выручки EBITDA «Алросы» могла составить 180–190 млрд руб. ($2,76 млрд по среднему курсу в 2016 г.), подсчитал аналитик «Атона» Андрей Лобазов: дивидендная доходность может составить 9–10%, если компания решит направить на выплаты 50% чистой прибыли. В 2015 г. EBITDA компании была 118,5 млрд руб., а дивидендная доходность – 2,8%, напоминает аналитик АКРА Максим Худалов.