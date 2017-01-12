«Алроса» не смогла заработать под Рождество

«Алроса» в 2016 г. увеличила выручку в сравнении с предыдущим годом на 26% до $4,5 млрд. Об этом сообщила компания. При $4,5 млрд выручки EBITDA «Алросы» могла составить 180–190 млрд руб. ($2,76 млрд по среднему курсу в 2016 г.), подсчитал аналитик «Атона» Андрей Лобазов: дивидендная доходность может составить 9–10%, если компания решит направить на выплаты 50% чистой прибыли. В 2015 г. EBITDA компании была 118,5 млрд руб., а дивидендная доходность – 2,8%, напоминает аналитик АКРА Максим Худалов.

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